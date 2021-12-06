بو جناح يبحث مع الزناتي الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة لمجابهة كورونا في ظل ظهور أوميكرون

ليبيا – اجتمع رئيس حكومة الوحدة المكلف رمضان بو جناح الأحد اجتماعًا موسعًا ضم وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي لبحث ملف جائحة كورونا المتحور “أوميكرون” بحضور وكيل وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات، ورئيس اتحاد المصحات الخاصة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لهيئات ومؤسسات ووزارات دولة ليبيا الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا في ظل ظهور متحور جديد لجائحة كورونا، والنظر في جاهزية مراكز العزل وحالة الاستعداد لأي طارئ في الوضع الوبائي.

بدوره، أكد بوجناح خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود لتقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إمداد مراكز العزل بالتجهيزات اللازمة ومستعجلة.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية في كل أنحاء البلاد من حيث تسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق بشكل مهني.

واتفق المجتمعون على تقديم الدعم الكامل للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوفير الاختبارات المسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية، وذلك للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم وزاره التعليم والداخلية والاقتصاد ،والأوقاف والشؤون الاسلامية خلال الاسبوع القادم لوضع برنامج احترازي، وكذلك وضع خطة متكاملة لتجاوز الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، ثمن بو جناح جهود العناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة فترة جائحة كورونا رغم قلة الإمكانيات، متعهدا أن الحكومة لن تتدخر جهدًا في الإيفاء بالتزاماتها نحوهم ودعمهم.