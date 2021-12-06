الأطرش: عليكم الإقرار بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات وإلا احذروا تفجر البركان

هدد سامي الأطرش، رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير” أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيواجه بقوة من قبل مليشيات بركان الغضب.

كتب الأطرش على فيسبوك: “حذاري من أن يتفجر البركان وهذه المرة لن تفلتوا من نيرانه وغضبه، هل وضح الأمر، لقد حان الوقت أن تتوقفوا على المكابرة و أن تنحازوا للحق وللوطن الغالي وتقروا بأنه لا يمكن إجراء إنتخابات عادلة ونزيه وشفافة، فلا أمن وأمان في جميع أنحاء ليبيا” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “لا قوانين عادلة ودستورية تحكم الوطن، ولا قضاء مستقل في جميع أرجاء ليبيا، ولا أجسام أدارية تحترم مبادئ سيادة القانون” على حد تعبيره.