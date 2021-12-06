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الأطرش: عليكم الإقرار بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات وإلا احذروا تفجر البركان

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هدد سامي الأطرش، رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير” أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيواجه بقوة من قبل مليشيات بركان الغضب.

كتب الأطرش على فيسبوك: “حذاري من أن يتفجر البركان وهذه المرة لن تفلتوا من نيرانه وغضبه، هل وضح الأمر، لقد حان الوقت أن تتوقفوا على المكابرة و أن تنحازوا للحق وللوطن الغالي وتقروا بأنه لا يمكن إجراء إنتخابات عادلة ونزيه وشفافة، فلا أمن وأمان في جميع أنحاء ليبيا” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “لا قوانين عادلة ودستورية تحكم الوطن، ولا قضاء مستقل في جميع أرجاء ليبيا، ولا أجسام أدارية تحترم مبادئ سيادة القانون” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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