مسؤول سابق: الفشل الأوروبي في ليبيا خلق ورقة ضغط لصالح موسكو

أفاد رئيس لجنة الأمن القومي السابق في المؤتمر الوطني العام، عبد المنعم اليسير، أن الفشل الأوروبي في ملف الأزمة الليبية، أعطى لموسكو، بحسب وجه النظر الأميركية، الفرصة لخلق ورقة ضغط ومنطقة نفوذ جديدة في الشرق الأوسط.

وقال “اليسير”، في تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الولايات المتحدة أضحت تسابق الزمن من أجل منع أي تغلغل للنفوذ الروسي في شمال أفريقيا، خاصةً في ليبيا.

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي السابق: “لا يخفى على أحد العلاقة “الأميركية الروسية” المتأزمة، بخلاف سعى موسكو للسيطرة على رقع جغرافية جديدة لتُناور بها واشنطن، فما يحدث في أوكرانيا والقرم ليس بمعزل عما يحدث في سوريا وشمال أفريقيا، وبالتحديد ليبيا”، بحسب تعبيره.

ويتفق الجانبان الروسي والأميركي، على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق خارطة الطريق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى سحب تدريجي وشامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ويعتبرونها خطوةً إلى الأمام لإعادة الاستقرار، بعد سنوات من النزاع المسلح.

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