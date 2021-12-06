نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاثنين

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين :-

تحذير : ريح غربي إلى شرش نشط إلى قوي على الساحل الغربي ويكون باش إلى غربي على الساحل الشرقي سرعته ما بين(25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00 – 5) متر .

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا والريح غربي إلى شرش سرعته ما بين (20-35) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50–4.00) متر يصل صباح الغد إلى (5.00) متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون شديد الأضطراب على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت ودرجة حرارة سطح البحر (19-22) مْ والرؤيـة متوسطة .

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية والريح باش إلى غربي يتحول ظهر الغد إلى شرش سرعته ما بين (10-25) ويصل صباح الغد إلى (30) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 3.00) متر يصل صباح الغد إلى (4.00) متر على الساحل الممتد من الزويتينة إلى بنغازي. البحر خفيف الموج إلى قليل الأضطراب و يكون مضطرب على الساحل الممتد من الزويتينة إلى شحات ودرجة حرارة سطح البحر (17-20) مْ والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.