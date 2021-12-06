طقس اليوم.. تقلبات جوية ودرجات حرارة منخفضة

العنوان-طرابلس

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية نتيجة لتكون منخفض جوي وسط البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد، أن المنخفض الجوي سيؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها أحيانا إلى (60) كلم في الساعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة على بعض المناطق، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال تساقط حبات البرد.

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على مناطق شمال ليبيا والحمادة وغدامس ما بين (15 – 22) مئوية وعلى المرتفعات ما بين (10 – 13) مئوية.

كما بيّنت أن درجات الحرارة تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (19 – 24) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد، كما أنها ستسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل وفي الصباح الباكر، خاصة على مناطق الجبل الغربي والمناطق الصحراوية، حيث ستتراوح ما بين (01 –05) مئوية.