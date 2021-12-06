بوجناح يوافق على زيادة مرتبات المهن الطبية والطبية المساعدة والإدارية.. وصرف مرتبات العاملين بمراكز العزل والفلترة

ليبيا – اجتمع رئيس حكومة الوحدة المكلف رمضان أبو جناح الأحد مع رئيسي نقابة الأطباء والاسنان، وأعضاء نقابات المهن الطبية والطبية المساعدة، وذلك للنظر في مطالبهم والبث فيها، بحضور وزير ووكيل وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة التطعيمات، ورئيس اتحاد المصحات الخاصة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لهيئات ووزارات ومؤسسات دولة ليبيا العراقيل والصعوبات التي تواجه عملهم، والتي على رأسها مستحقاتهم المتوقفة لفترة طويلة، ونقص المعدات الطبية والأدوية.

بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلف على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية في كل أنحاء البلاد، من حيث تسوية المرتبات ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات.

وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على المقترح المقدم من وزارة الصحة و النقابات الطبية بشأن زيادة مرتبات المهن الطبية والطبية المساعدة والإدارية، وإصدار قرار بشأن اعتبار من توفاهم الأجل أثناء تأدية أعمالهم في مكافحة جائحة كورونا من المهن الطبية والطبية المساعدة كشهداء واجب، والموافقة على صرف مرتبات العاملين في مراكز العزل والفلترة.