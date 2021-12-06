طقس ليبيا.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزخات أمطار

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى استمرار التقلبات الجوية هذا اليوم على غالبية مناطق الشمال، مصحوبة بهطول أمطار وخلايا رعدية قد تكون جيدة على بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح قوية علي المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم و صباح الغد، مع فرصة هطول أمطار قد تكون جيدة علي بعض المناطق، خاصةً المناطق الساحلية، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، و تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد في بعض الأحيان.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تتجاوز سرعتها ( 60 )كم/س في بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20) مْ ولا تتجاوز (12)مْ على المرتفعات الجبلية.

-الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة هطول أمطار مساء اليوم علي المناطق الساحلية، وتمتد إلى الدواخل، وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وقد تكون جيدة علي بعض المناطق، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق ( 60 )كم/س، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال خاصة على المناطق الصحراوية المفتوحة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 22) مْ ولا تتجاوز ( 15 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضاً يوم الغد على غالبية المناطق.

-الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-23) مْ وتسجل انخفاضاً ملحوظاً يوم الغد على غالبية المناطق.

-الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 24) مْ ، وتسجل انخفاضاً طفيفاً يوم الغد.

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