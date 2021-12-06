الارصاد: استمرار التقلبات والامطار الجيدة.. ودرجة الحرارة تقترب من الصفر في هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 06/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

واشار التقرير إلى أستمرار التقلبات الجوية المتوقعة نتيجة لتكون منخفض جوي وسط البحر المتوسط يؤثر على أغلب مناطق الشمال برياح نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها أحياناً إلى(60)كم/س مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة علي بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وتصحبها خلايا من السحب الرعدية وأحتمال تساقط حبات البرد.

وبحسب التقرير تسجل درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على مناطق شمال ليبيا والحمادة وغدامس مابين ( 15 – 22 ) مْ وعلي المرتفعات مابين ( 10 – 13 ) مْ , بينما تكون علي مناطق الوسط والجنوب مابين ( 19 – 24 ) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد .

واشار التقرير إلى إنخفاض ملحوظ للحرارة أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على مناطق الجبل الغربي والمناطق الصحراوية وتتراوح مابين ( 01 –05)مْ . والله اعلم.