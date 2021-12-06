المحجوب: لقاءات لجنة الـ10 في تركيا حققت نتائج إيجابية ومشجعة للغاية

ليبيا – أكد مدير التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب تحقيق لقاءات لجنة الـ10 العسكرية المشتركة في تركيا نتائج إيجابية ومشجعة للغاية.

المحجوب أوضح في بيان صحفي صدر عنه تابعته صحيفة المرصد إن هذه النتائج تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي مبينا إن الجانب التركي أكد على إجلاء المرتزقة وتواجده في داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع وحسب ما يتم تنسيقه من قبل اللجنة من تواريخ وجداول زمنية.

وأشار المحجوب إلى تأكيد الجانب التركي على اهتمامه وحرصه على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب الليبي مع تشديد الأتراك على التعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها.

وبحسب المحجوب أبدى الجانب التركي الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي ناقلا إشادة اللجنة بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم والود التي أبداها هذا الجانب واستعداده لتسهيل عملها لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف حتى تستقر ليبيا.

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