“المحجوب”: محادثات لجنة “5+5” مع الجانب التركي إيجابية ومشجعة

وصف مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع الجانب التركي، بـ”الإيجابية والمشجعة”، مبيناً أنها تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي، وفق تعبيره.

وأعرب “المحجوب”، في منشور على موقع “فيس بوك”، عن ترحيبه باهتمام أنقرة وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات، بصرف النظر عن الشخصية الفائزة بسباق الرئاسة، طالما إنها جاءت بإرادة الشعب الليبي، بحسب المنشور.

وبيَّن مدير إدارة التوجيه المعنوي، أن محادثات اللجنة أسفرت عن اتفاق لتعاون تركيا لبناء علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها، مع الرغبة في العمل على التنسيق لبدء تسيير رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي، والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.

يُشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، عقدت في الثاني من ديسمبر الجاري، اجتماعاً في أنقرة، طالبت خلاله، بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة التابعين لتركيا من ليبيا، ورحبت تركيا بهذه الخطوة على أن تتم بشكل متزامن مع سحب مختلف القوى الأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية