طقس متقلب مصحوب بدرجات حرارة منخفضة وتبروري

أخبار ليبيا24

توقعت إدارة الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس لهذا اليوم الإثنين متقلبة ويكون الطقس مصحوبا بدرجات حرارة منخفضة و “تبروري” نتيجة تكون منخفض جوي وسط البحر المتوسط.

حالة الطقس

ولفتت الأرصاد، إلى أن هذا المنخفض الجوي سيؤثر على أغلب مناطق الشمال، حيث ستشهد رياحا نشطة إلى قوية تتجاوز سرعتها أحيانا إلى (60) كلم في الساعة.

وأكدت الأرصاد، وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على بعض المناطق. وستتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأشارت إلى أن الأمطار ستصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال تساقط حبات البرد.

انخفاض الحرارة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فقد أوضحت الأرصاد، أنها ستكون هذا اليوم ما بين (15 – 22) مئوية، على مناطق شمال ليبيا والحمادة وغدامس. بينما ستكون على المرتفعات ما بين (10 – 13) مئوية.

أمّا درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب ستكون ما بين (19 – 24) مئوية وتسجل انخفاضا يوم غد الثلاثاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل وفي الصباح الباكر. وذلك خاصة على مناطق الجبل الغربي والمناطق الصحراوية. وقالت أرصاد المركز الوطني إن درجات الحرارة ستتراوح ما بين (01 –05) مئوية.

النشرة البحرية

في المقابل حذّرت الأرصاد من ريح غربي إلى شرش نشط إلى قوي على الساحل الغربي. ويكون باش إلى غربي على الساحل الشرقي سرعته ما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00 – 5) أمتار.

وأوضحت الأرصاد، أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، يشهد تكاثر للسحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا. مع وجود ريح غربي إلى شرش سرعته ما بين (20-35) عقدة.

ولفتت إلى أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50–4.00) أمتار. ويصل صباح الغد إلى (5.00) أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت. بينما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون شديدا على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

أمّا فيما يتعلق درجة حرارة سطح البحر؛ فإن الحرارة ستكون ما بين (19-22) مئوية. والرؤيـة متوسطة.

أمّا الساحل من الخليج إلى طبرق، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والريح باش إلى غربي يتحول ظهر الغد إلى شرش سرعته ما بين (10-25) ويصل صباح الغد إلى (30) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 3.00) أمتار، ويصل صباح الغد إلى (4.00) أمتار على الساحل الممتد من الزويتينة إلى بنغازي.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من الزويتينة إلى شحات. ودرجة حرارة سطح البحر (17-20) مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.