الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل الغربي

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي وتكون جنوبية جنوبية إلى غربية على الساحل الشرقي سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية متوسطة .

• تكاثر للسحب مع فرصة هطول أمطار جيدة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون شديد الاضطراب على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 20 و35 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4 أمتار يصل صباح غدٍ إلى 5 أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية جيدة إلى متوسطة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من الزويتينة إلى شحات .

• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب وتتكاثر مساء اليوم مع هطول أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح جنوبية جنوبية إلى غربية تتحول ظهر غدٍ إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و25، وتصل صباح غدٍ إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و3 أمتار يصل صباح الغد إلى 4 أمتار على الساحل الممتد من الزويتينة إلى بنغازي.

• درجة حرارة سطح البحر بين 17 و20 درجة مئوية.

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