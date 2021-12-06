صنع الله: شح الميزانيات أثر سلبًا على العديد من عمليات مؤسسة النفط

ليبيا- عقد رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله اجتماعًا مع “سيد وايت” نائب رئيس شركة “هاليبورتون” الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا لما ورد من المؤسسة وطالعته صحيفة المرصد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى عمليات الانتاج في ليبيا وزيادة المعدلات، عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار، ودعم برنامج بناء القدرات للعاملين بقطاع النفط والتعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية.

وشهد الاجتماع أيضًا التطرق لمشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية، الذي سيكون له الأثر الايجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها، فيما نبه صنع الله للوقت العصيب الذي تمر به المؤسسة لشحة الميزانيات وهو ما أثر سلبًا على العديد من عملياتها والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية.

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