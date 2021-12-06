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البرنامج العالمي للأغذية يبحث إمكانية إدخال المساعدات عبر ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مندوبة البرنامج العالمي للأغذية في ليبيا، رواد حلبي، إن لقاءً عُقد بين بعثة البرنامج في ليبيا ومسؤولي إدارة ميناء بنغازي.

وناقش اللقاء الأهمية الاستراتيجية للميناء؛ نظرًا لأنه يمثل نقطة دخول مهمة لجلب مواد الإغاثة الغذائية والإنسانية إلى ليبيا.

ويعاني أكثر من 600 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي في ليبيا، ويبلغ عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية 1.3 مليون شخص، بحسب إحصائيات التقرير القطري الصادر عن البرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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