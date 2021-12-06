البرغثي: ما يجري في ليبيا صراع بين دول كبرى للارتكاز جنوب أوروبا

قال الدكتور محمد حسن البرغثي، سفير ليبيا السابق في الأردن، إن الحضور الأجنبي في ليبيا كبير ، وأن الغياب الوطني كبير، وأن مايجري فى ليبيا فى هذه المرحلة، لا علاقة له بالليبيين، والأمر يتعلق بصراع الكبار حول نقطة بالغة الأهمية للارتكاز فى شمال افريقيا وجنوب أوروبا.

أضاف البرغثي على فيسبوك اليوم: “الاستراتيجية الامريكية تعمل فى اتجاه مواجهة ؛ الوجود العسكري الروسي فى افريقيا، والتمدد الاقتصادي الصينى فى أفريقيا، لتنفيذ استراتيجيات الدول الكبرى خارج الحدود، الأمر يستوجب وجود شريك محلي يُفضل أن يأتي عبر الصندوق الانتخابي، ليكون قادرًا على إتخاذ قرارات صعبة وثقيلة”.

وواصل البرغثي قائلاً: “عنوان هذه الشراكة قد يكون شراكة استراتيجية لمكافحة الإرهاب ، ويُنظر الى مجموع الترتيبات والتفاهمات السياسية التى جرت أخيرًا بين الاطراف الدولية الاقليمية ذات العلاقة بالملف الليبي، أنها تصب فى هذا الاتجاه، كما أن الدعم السياسي الأمريكي لهذه الانتخابات كبير، وحضور (الأفريكوم) أيضاً كبير، والمهم أن يفهم الليبيون ما يجرى ، وأن يحاولوا الاستفادة مما يجري ، وأن يستعدوا لما هو قادم، مهمة استعادة الوطن وبناء الدولة ليست سهلة، ولكنها أيضًا ليست مستحيلة”.