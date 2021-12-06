بينها الإعدام.. النيابة العامة تصدر 110 أحكام في قضايا جنائية

عقد النائب العام، الصديق الصور، الأحد، اجتماعاً مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بلجنة التحقيق في الوقائع المسندة إلى الأشخاص المضبوطين قبل عناصر “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”.

واطلع “الصور”، على آخر مستجدات سير العمل في اللجنة، إلى جانب استعراض إحصائية القضايا المحالة إلى النيابة العامة من الجهاز، والمعوقات التي حالت دون استيفاء التحقيقات.

وبلغ عدد الجرائم الجنائية التي باشر “جهاز الردع” إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبيها خلال الأربع سنوات الأخيرة، 2,845 واقعة.

ونشر مكتب النائب العام، التحليل النوعي لأبرز الجرائم، بعد مباشرة النيابة العامة التحقيق فيها، وتضمنت الآتي: (296 قضية قتل، 80 قضية انتماء إلى تنظيم “داعش” المحظور، 179 قضية خطف وحجز حرية، 701 قضية اختلاس وكسب غير مشروع، 388 قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور والاتجار فيها).

وصدرت أحكامٌ في عدد من الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الجرائم، بحسب ما أفاد مكتب النائب العام، بإنزال الحد في تسع قضايا والإعدام في 12 قضية، والحكم بالسجن المؤبد في ثلاث قضايا، والحكم بعقوبة السجن لما بين ثلاث إلى عشر سنوات في 86 قضية.

في سياق متصل، أكدت النيابة العامة تجاوز عدد من أُخلي سبيلهم من قبل “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب” خلال آخر أربع سنوات، 2,150 شخصاً.

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