أردوغان: حاولوا تحويلنا مثل سوريا وليبيا والعراق.. لكنهم فشلوا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المسرحية التي عُرضت في العراق وسوريا وليبيا والسودان، كان مطلوبًا تجربتها في بلاده، قائًلا “بعون الله وبعد نظر أمتنا خرجنا من كل الحسابات التي دامت قرونًا بضمير مرتاح”.

تصريحات أردوغان جاءت أثناء حضوره برنامج “خطابات ديمقراطية” والتي أوضح من خلالها بأنه على علم بالمباريات التي جرى لعبها لزعزعة سلامة أمته، مؤكدًا بأنه تحدى جميع السيناريوهات ولم يعطي فرصة لمن يريد تجاهل النقطة التي وصلت إليها تركيا، ودفعهم إلى مستنقع معارك داخلية، حسب زعمه.

وتطرق أردوغان للأوضاع الاقتصادية لبلاده، مؤكدًا بأن بلاده تخوض نفس النضال في الاقتصاد، قائلًا “يكفي أن نتراجع خطوة وننظر إلى الصورة من نافذة العقل والضمير لنفهم أن القضية هنا ليست الدولار، ولا الفائدة، الحرية السياسية والحرية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة”.

وأكد أردوغان بأن الاقتصاد في تركيا سيزدهر من خلال البرنامج الجديدة الذي يركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والنمو.

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