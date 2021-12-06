بالصور.. تدريب أطباء المنطقة الجنوبية على تشخيص وعلاج الملاريا

تتواصل ورشة عمل تدريبية للأطباء حول تشخيص وعلاج الملاريا، في المنطقة الجنوبية، وفقما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المركز، في بيان، إن الورشة – التي تختتم أعمالها اليوم – تضم العديد من الأطباء في المنطقة، وتشرف عليها إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الامراض، ومنظمة الصحة العالمية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

اقرأ ايضا: «مكافحة الأمراض»: انطلاق حملة ضد الملاريا في عدد من المدن (صور)

ويوم السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق حملة ضد الملاريا في عدد من المدن بعد تسجيل حالات مصابة بالمرض في كل من: سبها وبراك الشاطئ والكفرة والجفرة وأم الأرانب ومرزق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا