بالعون: من حق البرلمان استدعاء مفوضية الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن الأعضاء لم يتلقوا دعوة لعقد جلسة حتى الآن، ومن حق البرلمان، كونه الجهة المخولة بمتابعة المناصب السيادية، استدعاء المفوضية لتوضيح اللبس الحاصل حول الطعون واستبعاد أشخاص دون غيرهم وآلية رجوعهم وتدخل المحاكم الابتدائية وغير ذلك من لغط.

أضافت بالعون في تصريحات صحفية: “سنكتب توضيح مشاكل التزكيات وكيف تمت، وهل تمت متابعتها لنصل إلى انتخابات حرة ونزيهة، ونسمع من خلال الإعلام عن سرقة للبطاقات وتزوير وغير ذلك، ونحن بصفتنا جهة مسؤولة، علينا أن نقف على حقيقة الأمر من مصدره حتى لا يقع المواطن ضحية، ومن حق المترشح لدى البرلمان وفق القوانين التي سنّها البرلمان، أن يدافع عنه وألّا يظلم نتيجة تزوير أو ترجيح كفة على كفة”.

واختتمت عضو مجلس النواب قائلة: “الانقسام السياسي والتدخل الأجنبي معطيات تؤدي إلى عدم استقرار البلاد” على حد تعبيرها.

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