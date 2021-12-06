اليسير: الإيجابية التي ستحصدها ليبيا من محادثات واشنطن وموسكو هي الإصرار على إجراء الانتخابات بموعدها

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، عبدالمنعم اليسير إن واشنطن تسابق الزمن الآن من أجل منع أي تغلغل للنفوذ الروسي في شمال أفريقيا وبالأخص ليبيا.

اليسير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأحد، أوضح أن الفشل الأوروبي في الملف الليبي، أعطى لموسكو بحسب وجه النظر الأميركية الفرصة لخلق ورقة ضغط ومنطقة نفوذ جديدة في الشرق الأوسط.

وأعتبر أن المحادثات المرتقبة بين واشنطن وموسكو لن تفيد ليبيا كثيرًا، لأن تلك المحادثات تصب في المقام الأول حول تفاهمات لضمان مصالح الجانبين داخل ليبيا.

اليسير رأى أن الإيجابية الوحيدة التي يحصُدها الملف الليبي من المحادثات التي ستجري بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن هي الإصرار الدولي والتفاهم على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

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