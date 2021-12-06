“مكافحة الأمراض”: انخفاض طفيف في الإصابات.. ولافت بالوفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 375 ألفاً و468 حالة، من بينها 117 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 579، عن تعافي 1,693 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 356 ألفاً و814 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل ست حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5,499.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 12,3%، وذلك بعد فحص 3,975 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,743,978 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 712,019 شخصاً.

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