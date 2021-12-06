العريبي: من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية حاليًا

رأى عضو مجلس النواب عيسى العريبي، أنه من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية حاليًا، موضحًا بأن هناك مشكلة كبيرة في إجراءها، لأنه لا يمكن أن ندير انتخابات يقبل بها الجميع بسبب الاستقطاب الراهن.

العريبي وفي تصريحات لقناة ليبيا الاحرار الذراع الإعلامي لإخوان المسلمين، أستغرب توريط السايح، المترشح الرئاسي عقيلة صالح في اتهامات مجلس النواب له، لأن عقيلة في إجازة بسبب أنه مرشح للرئاسة، مطالبًا السايح بحضور الجلسة لتوضيح وجهة نظر المفوضية.

وأوضح العريبي أن البرلمان لا يتدخل في العملية الانتخابية، ولكن يتدخل في تجاوزات المفوضية تجاه القوانين التي أصدرها البرلمان، فالقوانين موضوعة بدقة حتى لا تكون النتائج غير مقبولة، وفي حالة عدم الالتزام بالقوانين قد يكون هناك انقسام مجددًا في البلاد، حسب قوله.

وقال العريبي “لم نوجه الدعوة للسايح، بل وجهنا الدعوة إلى هيئة رئاسة المفوضية، فنحن نريد أن ندقق في وضع الانتخابات غير الصحيح، ولا نريد أن يكون هناك أي أشخاص معرقلين للانتخابات”.

وتابع العريبي “أن المجلس أعلى سلطة في البلاد، لديه واجب عندما يرى انحراف أو اعوجاج، وعندما لا يؤدي أي أمر لعدم استقرار أو عودة الحرب، فلا نريد أن ندير قفزة في الهواء ويفوز أحد المرشحين ولا يعترف الآخرين بالانتخابات ونعود للأزمة مجددًا”.

وقال العريبي أن السايح لم يطبق المواد التي أصدرها مجلس النواب بالكامل، وسمح بدخول بعض الشخصيات التي تمنعها مواد قوانين الانتخابات، ما يعد خرقًا ولن يؤدي إلى استقرار، فنريد أن تؤدي الانتخابات إلى استقرار وتغيير الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد.

واستكمل عيسى “نرى أن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات بتلك الطريقة، ونريد أن نسمع من السايح يمكن أن يقنعنا بأنه قادرا على إجرائها”.

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