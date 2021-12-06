ليبيا
استئناف طرابلس ترفض حكم الطعن الصادر ضد حفتر
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
06 December, 2021
رفضت محكمة استئناف طرابلس حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر من محكمة الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وأعادته إلى السباق الرئاسي.
وكانت المحكمة قضت خلال جلسة النطق بالحكم ،بقبول الطعن الذي تقدَّم به عبدالله المقيرحي بشأن ترشح حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وإلغاء قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (80) بشأن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك