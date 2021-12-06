ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 December, 2021

رفضت محكمة استئناف ‫طرابلس حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وأعادته إلى السباق الرئاسي.

وكانت المحكمة قضت خلال جلسة النطق بالحكم ،بقبول الطعن الذي تقدَّم به عبدالله المقيرحي بشأن ترشح حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وإلغاء قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (80) بشأن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.