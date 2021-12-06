مختبر مركز سبها الطبي يسجل حالة إصابة واحدة بـ«كورونا»

أعلن مختبر مركز سبها الطبي، اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغت عدد الحالات السلبية 7 حالات.

ولم يسجل المركز أي حالة وفاة، كما لم تُسجَّل أي حالة شفاء جديدة، حسب مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمركز، والذي أوضح أن هذه الإحصائية تخص عمل يوم أمس الأحد.

وصباح اليوم، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 117 حالة حرجة، وتعافي 1693 ووفاة 6 حالات جراء الوباء في عموم البلاد، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 375 ألفًا و468 حالة إصابة، بينها 12 ألفًا و155 حالة نشطة، وتعافى 356 ألفًا و814 حالة، فيما تُوفي 5499 شخصًا جرّاء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا منذ مارس من العام الماضي.

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