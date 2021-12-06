محكمة استئناف طرابلس ترفض الحكم الصادر عن محكمة الزاوية باستبعاد حفتر من الانتخابات

العنوان-طرابلس

رفضت، محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين، حكما باستبعاد المُترشح خليفة حفتر من سبق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.

وذكرت مصادر صحفية، أن محكمة استئناف ‫طرابلس رفضت حكم الطعن الصادر ضد المترشح الرئاسي خليفة ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة وتعيده إلى السباق الرئاسي.

وأعلن حفتر منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ووعد حفتر، الليبيين في كلمة مصورة بـ”الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها”.

وأضاف، “لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين”، داعيا المواطنين “للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة”.

وعلق المُترشح الرئاسي مهام عمله قائدًا للقوات المسلحة الليبية رسميًا، وكلّف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور.