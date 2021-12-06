الكبير والحبري يتفقان على توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع نائب المحافظ علي الحبري، على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وناقش الطرفان مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت ابان” فضلًا من مناقشة انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي، والتي تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

واختتم اللقاء الذي شاركت فيه شركة” ديلويت”، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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