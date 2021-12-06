النايض: مستعد لمناظرة جميع المترشحين للرئاسة علناً

أعرب المرشح الرئاسي، عارف النايض، عن استعداده لمناظرة أي مرشح لرئاسة البلاد قبل الانتخابات المزمع إجراؤها 24 ديسمبر الجاري، وقال على حسابه بفيسبوك: ” أنا على استعداد لمناظرة جميع المترشّحين الآخرين علنًا، كزملاء مترشّحين مدنيّين، أصحاب مشاريع، وقابلين بحكم واختيار الشعب الليبي من بيننا. وبالله التوفيق”.

أضاف النايض على فيسبوك: “لنثق في اختيار الشعب الليبي الحر، هذه ساعة الحقيقة قد حانت، فلنحترم جميعا القضاء الليبي والعملية الانتخابية في موعدها 24 ديسمبر 2021، ولنترك للسلطات المعنية التحقيق في أيّ تجاوزات، وليقدّم كل مترشّح منّا سيرته الذاتية ورؤيته وبرنامجه للشعب الليبي، ثُمّ نتناظر جميعًا علنًا، بلا خفاء ولا مناصب ولا سلاح ولا استثناء، أمام شعبنا، ونثق في اختياره الحرّ يوم الاقتراع، ونلتزم بنتائج الانتخابات مهما كانت”.