رئاسة مجلس النواب تدعو إلى جلسة في طبرق غدا لمناقشة «تطورات العملية الانتخابية»

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لجلسة رسمية تعقد غد الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة طبرق، لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية.

قبل ذلك، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،عماد السايح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إنه سوف يتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب.

– «المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا

– النويري: جلسة مرتقبة لمجلس النواب بشأن العملية الانتخابية

ومقرر أن يلتقي السايح، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في القبة اليوم للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

ونفى السايح تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من المجلس للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا