صدور أحكام قضائية بإعدام وإنزال الحد والسجن المؤبد بعدد من القضايا

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، الصديق الصور، صدور أحكام بإنزال الحد في عدد 9 قضايا والحكم بالإعدام في عدد 12 قضية وبالسجن المؤبد في عدد 3 قضايا والحكم بعقوبة السجن ما بين 3 إلى 10 سنوات في عدد 86 قضية.

وذكر مكتب النائب العام، أن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب باشر في إجراءات الاستدلال مع مرتكبي (2845 واقعة) من الجرائم الجنائية.

وأضاف المكتب، أن أبرز الجرائم من حيث جسامتها، وفق التحليل النوعي 296 قضية قتل و80 قضية انتماء إلى تنظيم الدولة المحظور، و179 فضية خطف وحجز حرية و701 قضية اختلاس، إضافة إلى كسب غير مشروع و388 قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور والاتجار فيها.

وأكد مكتب النائب العام، أنه صدرت أحكام في عدد من الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال المشار إليها.

وأشار مكتب النائب العام إلى تجاوز عدد من أُخلي سبيلهم خلال المدة المشار إليها 2150 شخصا.