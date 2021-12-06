الصول: مجموعة كبيرة من النواب يسعون لعقد جلسة لمناقشة تطورات العملية الانتخابية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن مجموعة كبيرة من البرلمانيين يسعون لعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة التطورات الأخيرة في العملية الانتخابية، والالتفاف على القوانين الصادرة من مجلس النواب الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أضاف أن المنافسة الانتخابية قائمة على أشخاص وليست على مشروع لاستقرار وبناء ليبيا الجديدة، بالإضافة إلى الصراعات الدولية والإقليمية في المشهد.

وبشأن استئناف المفوضية على قبول الطعون، قال الصول: إنه من حق المفوضية الاستئناف في قبول الطعون، حسب القوانين المحالة إليها من الجهة التشريعية أو حسب لائحة المفوضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية