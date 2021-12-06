السفارة الفرنسية تُشيد بالجهود الممهدة لإجراء انتخابات ديسمبر

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهلين؛ أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والمواصلات، إلى جانب تبادل الخبرات بين الشباب الليبي والفرنسي.

وأعرب “أبو جناح”، خلال اللقاء، عن تطلعه لمزيد من التعاون، بما يخدم مصلحة البلدين وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل، بحسب قوله.

بدورها، أشادت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بجهود توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق استقرار دائم في البلاد، مجددةً حرص بلادها على تعزيز التعاون القائم بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.

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