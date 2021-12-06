أبوجناح يبحث أوجه التعاون مع بياتريس لوفرابير

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح اليوم الاثنين مع سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهلين” أوجه التعاون بين البلدين.

ورحب بوجناح بالسفيرة، مشيداً بدور دولة فرنسا في العمل على حل القضايا الليبية. ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين.

كما تناول الجانبان خلال هذا اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين خاصة في مجال التعليم والصحة والمواصلات. بالإضافة إلى جانب تبادل الخبرات بين الشباب الليبي والفرنسي.

وأكد رئيس الحكومة المكلف خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات التى تربط بين دولتي ليبيا وفرنسا. معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يخدم مصلحة البلدين وتحقيق الاستقرار. مشيراً للخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل.

ومن جانبها أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها لرئيس الحكومة المكلف على الاستقبال. مشيرة إلى حرص بلادها لتعزيز التعاون القائم بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين. مشيده بجهود حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.

وكانت فرنسا قد استضافت مؤتمر دولي حول ليبيا في نوفمبر الماضي. يرمي إلى دعم إجراء الانتخابات العامة المقررة بحلول نهاية العام. وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

واجتمع خلال المؤتمر باريس نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع، وسط تشاحن سياسي يهدد بإفشال العملية الليبية الهشة المستمرة منذ عام.