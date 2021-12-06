وزارة الداخلية: تمكنا من القبض على طفل يقود سيارة والده في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من القبض على طفل يقود سيارة والده في طرابلس.

وقال بيان صادر عن مديريو أمن طرابلس: “تفشت مؤخرا ظاهرة قيادة الأطفال بشكل كبير ونتجت عن هذه الظاهرة العديد من حوادث السير واصطدام المركبات التي يقودها أطفال”.

وأضاف البيان “رصدت عدستنا ضبط إحدى دوريات شرطة مرور عين زارة لطفل يقود سيارة نوع تويوتا على طريق الخلة بعلم والده الذي أرسله لقضاء احتياجات المنزل”.

وتابع “اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة”.

واستطرد “صرح الرائد محمد الهلوج، رئيس قسم مرور عين زارة، بأن قيادة السيارة ليست سهلة، بل مسؤولية، وتساهل الأهل فيها قد يفقدهم ابنهم، ويسبب حوادث ووفيات ومشاكل مرورية لا يرضى بها أي أحد”.