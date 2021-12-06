ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 December, 2021

أعلن النائب العام الصديق الصور، أن عدد الجرائم الجنائية التي تم المباشرة بإجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبيها وتولت النيابة العامة التحقيق فيها، بلغ ألفين وثمانمائة وخمسة وأربعين (2845) واقعة.

ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب النائب العام، فإن تلك القضايا تنوَّعت بين قضايا قتل وانتماء إلى تنظيم داعش، إلى جانب قضايا خطف واختلاس وكسب غير مشروع، فضلاً عن حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور.

كما نوّه البيان إلى الحكم بإنزال الحد في تسع قضايا، والإعدام في إثني عشرة قضية، والسجن المؤبد في عدد من الجرائم المرتكبة.