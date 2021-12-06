اجتماع بين شركة الخليج العربي للنفط و«هاليبورتون» لزيادة معدلات الإنتاج

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، صلاح القطراني، مع الرئيس الأول لشركة «هاليبورتون» الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا سيد وايت، إذ جرت مناقشة مستوى عمليات تطوير الإنتاج وزيادة المعدلات.

حضر الاجتماع المدير الإقليمي للشركة لمنطقة مصر وليبيا كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، ومدير مكتب بنغازي خالد بالتمر، حسبما أعلنت الشركة اليوم الإثنين.

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وتناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى عمليات تطوير الإنتاج وزيادة المعدلات عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار وتطرق الاجتماع أيضًا لبرنامج تدريب العاملين بالشركة.

وأمس الأحد، ناقش وايت مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله آليات الارتقاء بمستوى عمليات الإنتاج في ليبيا وزيادة المعدلات عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار.

كما بحث الطرفان برنامج بناء القدرات للعاملين في قطاع النفط، بالإضافة إلى التعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية، ومشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية، «الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها».

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