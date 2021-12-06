إطلاق دورة تدريبية بمكتب رياض الأطفال في توكرة

العنوان-توكرة

أطلق، مكتب رياض الأطفال بقطاع تعليم توكرة، دورة تدريبية تستهدف المربيات والاختصاصيات والإداريات برياض الأطفال التابعة لمكاتب التعليم بالقطاع.

وانطلقت الدورة، يوم الأحد الماضي وستستمر حتى يوم الخميس القادم، وتحتضنها مدرسة المجاهد إبراهيم الطيب التابعة لمكتب تعليم دريانة.

وقالت، مديرة مكتب رياض الأطفال بتعليم توكرة، الأستاذة ربح محمد، في حديث لصحيفة العنوان، إن الدورة يشرف عليها مكتب التدريب والتطوير بمراقبة تعليم توكرة.

وأوضحت، أن المستهدفين من الدورة هن المربيات والاختصاصيات والإداريات برياض الأطفال في توكرة.

وقال، إن الهدف الأساسي هو الرفع من مستوى أداء المربيات وكيفية تعاملهن مع الأطفال من خلال طرح عديد من المواضيع.

وأضافت، مديرة مكتب رياض الأطفال، أن الدورة يقيمها متخصصين في مجالات التربية وحقوق الطفل والتنمية البشرية وغيرهم. وأشارت إلى أن مكتب رياض الأطفال في توكرة سيقيم دروة رفع كفاءة باللغة العربية.