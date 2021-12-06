“كافاليري” يوضح ملابسات أحداث العنف التي وقعت أمام مركز “السراج”

خاطب رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، جان بول كافاليري، المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، على خلفية أحداث العنف التي وقعت أمام مركز تسجيل “السراج” التابع للمفوضية.

وذكر كافاليري أن عدداً من المتواجدين قاموا بإضرام النيران أمام المركز، ولدى محاولة رجال الأمن إخماد النيران؛ تم رمي الحجارة نحوهم، كما استهدف رماة الحجارة موظفي المفوضية داخل وخارج المركز.

ونبّه كافاليري إلى أن هذه الأعمال تهدد برامج المفوضية بالإيقاف بسبب تعرضها للخطر، وتؤثر على مئات اللاجئين الذين ينتظرون دورهم في الدخول إلى المركز؛ من أجل الاستفادة من عمليات الإجلاء.

وخاطب كافاليري المتظاهرين أمام المركز حتى السلميين منهم، بالقول إن المفوضية موجودة لخدمتهم، وحذر من الانجرار وراء أي عمليات من شأنها استفزاز طالبي اللجوء أو عناصر الأمن المتواجدين في الخارج.

وانتشرت في الساعات الأخيرة مقاطع فيديو تظهر اشتباكات بين المحتجين ورجال الأمن أمام أحد مراكز التسجيل التابعة للمفوضية، وظهر بها عدد من رجال الأمن يستخدمون العصي لضرب المحتجين الذين رفعوا لافتاتٍ تطالب بإجلائهم من ليبيا.

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