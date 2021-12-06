الصور: غياب الدولة أدى لنشاط شبكات الجريمة فالجنوب

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قال النائب العام الصديق الصور إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة. كشفت عن نشاط قوي لشبكات الجريمة المنظمة بالجنوب. جراء غياب سلطة الدولة، وعدم التعاون بين مؤسساتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الحكومة المكلف رمضان أبوجناح، ووزيرة العدل. والمحامي العام في محكمة استئناف سبها، ومديرية أمن سبها، ووكلاء النيابات في المنطقة، ووكيل وزارة الداخلية.

وتابع الصور أن تنامي نشاط جماعات الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية، نتج عنه الإخلال بالسلم الاجتماعي. وخروج العديد من المناطق التي شهدت تغيرا ديموغرافيا، عن سلطة الدولة.

وجدد الصور التأكيد على أن النيابة العامة طالبت المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء. بضرورة تطوير أساليب التعاون بين الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتصدي لظاهرة الإجرام.

وشدد الصور على ضرورة إحياء برنامج التنمية العادلة والمستدامة في الجنوب. مشيرا إلى ارتباطه بشكل مباشر بسيادة القانون بالمنطقة.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم أعضاء من النيابة العامة؛ ووزارة العدل ووزارة الداخلية. لتفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل في المنطقة الجنوبية، والاطلاع على أحوال النزلاء وتسجيل أي ملاحظات أو توصيات.

وبحسب مكتب النائب العام، فإن عمل اللجنة سيمهد الطريق لمعالجة أي قصور وتحديد المعوقات. التي حالت دون تشغيل عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يتناسب مع المعايير الدولية.