«النعمي»: هل صرنا أمام انقسام في ليبيا على غرار الكوريتين والألمانيتين

هاجم عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في “حكومة الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب “فجر ليبيا” والمرشح الرئاسي، مجلسي “النواب والدولة” وقال: “هل يجب أن اهنىء مجلس النواب الذي وضع بين أيدينا قوانيناً ملغومة بدأت تنفجر تباعاً. أو أهنيء مجلس الدولة الذي لم يستفيق من صدمة الصخيرات الذي دفعت به في غيبوبة، اصبح بعدها حاضرا غائباً في كل الأحداث، وكذلك الحكومة والمفوضية ومجلس القضاء كل يجتهد في أداء الدور الموكل إليه”.

أضاف النعمي على فيسبوك: “كان واضحاً للأعمى والبصير أن القوانين المفخخة وتعليق القضاء الدستوري وسلوك الحكومة والمفوضية يهدف إلى دفع البلاد إلى حالة من الانسداد السياسي العميق والبعيد المدى بحيث يعكس التجاذبات الدولية في المنطقة، أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، فهل تحول شبح الانقسام إلى واقع على غرار الكوريتين والألمانيتين؟” على حد تعبيره.