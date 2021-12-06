النايض يدعو المرشحين للانتخابات الرئاسية للتناظر علنا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2021

دعا المترشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض المترشحين للتناظر علنا بلا خفاء ولا مناصب ولا سلاح ولا استثناء.

وقال النايض في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “لنثق في إختيار الشعب الليبي الحر” “هذه ساعة الحقيقة قد حانت، فلنحترم جميعا القضاء الليبي والعملية الإنتخابية في موعدها 24 ديسمبر 2021، ولنترك للسلطات المعنية التحقيق في أي تجاوزات، وليقدم كل مترشح منا سيرته الذاتية ورؤيته وبرنامجه للشعب الليبي، ثم نتناظر جميعا علنا، بلا خفاء ولا مناصب ولاسلاح ولا إستثناء، أمام شعبنا، ونثق في اختياره الحر يوم الإقتراع، ونلتزم بنتائج الإنتخابات مهما كانت”.

وأكد النايض استعداده “لمناظرة جميع المترشحين الآخرين علنا، كزملاء مترشحين مدنيين، أصحاب مشاريع، وقابلين بحكم واختيار الشعب الليبي”.

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