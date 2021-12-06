هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو لانعقاد جلسة رسمية غدًا الثلاثاء

العنوان – طبرق

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين إن هيئة رئاسة مجلس النواب دعت لانعقاد جلسة رسمية يوم غد الثلاثاء.

وأوضح بليحق أن الجلسة التي ستعقد في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق ستخصص لمناقشة آخر تطورات العملية الإنتخابية.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب دعوا رئاسة المجلس لعقد جلسة مساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في جلسة يوم غد الإثنين.

وأكد النواب – وعددهم 70 نائبًا – في بيان مشترك على ضرورة أن يمتثل السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.

وحذر النواب المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المسائلة ليتسنى له تقييم الوضع وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة.

وأوضح أعضاء مجلس النواب أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم عليهم عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات.

وتابعوا في البيان :”لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن نكون شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية”.