مؤسسة النفط وإيني شمال أفريقيا تبحثان تطوير الحقول الغازية البحرية

ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد مع المدير العام الجديد لشركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو ساري، والمدير العام السابق للشركة عبد المنعم العريفي، ونائب المدير العام للشركة ونيس الرويمي.
صنع الله هنأ بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط انطونيو ساري لتسلمه مهامه كمدير عام جديد للشركة، مثمنًا الدور المحوري الذي لعبته شركة ايني كشريك استراتيجي للمؤسسة، مؤكدًا على حجم التعاون وعمق العلاقات بين المؤسسة وإيني، والشراكة الوطيدة بينهما.
كما تطرق اللقاء إلى تنفيذ أهم المشاريع الإستراتيجية الكبرى في تطوير الحقول الغازية البحرية، مثل تطوير التراكيب أ و هـ.
هذا وحضر الاجتماع من المؤسسة: مدير عام المالية أبو العيد سالم، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.
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