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ارتفاع حصيلة المترشحين للانتخابات البرلمانية إلى 4,326

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية 4,326 مترشحاً ومترشحة، بحسب إحصائية مفوضية الانتخابات، حتى يوم الأحد.

وسبق أن أكد رئيس قسم المترشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية، التواتي رمضان، أن القسم قام بإحالة ملفات 2,869 مترشحاً ومترشحة للانتخابات البرلمانية، إلى الجهات المختصة؛ لمطابقة مدى صحة البيانات المُقدّمة من قبل المترشحين.

يُشار إلى أن التدقيق في الملفات يسبق نشر القوائم الأولية للمترشحين لمجلس النواب، والتي تتضمن أسماء كل مَن تقدّموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات.

وكان باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية قد فُتح في الثامن من نوفمبر، وسيُقفل في السابع من ديسمبر المقبل، حيث سيَتنافس المرشحون على 200 مقعد، بينها 32 مقعداً مخصصاً للنساء “التنافس الخاص”، في انتخابات متزامنة ستُجرى بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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