النقاصة: اجتماعنا مع تركيا إيجابي ونتجه إلى موسكو

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كشف عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مختار النقاصة عن تفاصيل اجتماع اللجنة خلال زيارتها الأخيرة إلى تركيا والتي شهدت مطالبة السلطات التركية بسحب قواتها من ليبيا.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مختار النقاصة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن اجتماعهم مع السلطات التركية كان إيجابيا.

وأكد النقاصة أم الاجتماعات لاقت مطالب اللجنة تجاوبا، مشيرا إلى أنهم سيغادرون تركيا مساء اليوم إلى موسكو. لاستكمال مباحثاتهم بشأن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب. كشف تفاصيل لقاءات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” في تركيا. مؤكدا أن الأخيرة أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا.

وقال المحجوب، في بيان له، إن “لقاءات اللجنة العسكرية الليبية “5+5″ في تركيا. أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها في ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا”.

وأوضح أن “لقاءات اللجنة العسكرية (5+5) في تركيا أسفرت على نتائج إيجابية ومشجعة للغاية. تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي. مشيرا إلى أن الجانب التركي أكد على إجلاء المرتزقة وتواجده داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة. بشكل يشمل الجميع حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك.

في حين أضاف أن “تركيا أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب. وأنها ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها بالإضافة إلى الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة مع بنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.