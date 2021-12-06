أوضاع الجالية السودانية على رأس مباحثات إقعيم والقنصل السوداني في بنغازي

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، خلال لقائه القنصل السوداني في مدينة بنغازي عبد الله آدم الذي استعرض أوضاع الجالية السودانية من ناحية الإقامة والعمل.

وبحسب مكتب الإعلام التابع لوكيل وزارة الداخلية فقد بحث الاجتماع إمكانية تقديم وزارة الداخلية التسهيلات الممكنة للجالية السودانية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية الخاصة بالعمل والإقامة في إطار قانوني شرعي منظم.

وأكد إقعيم حرصه على تنظيم عمل العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات في البلاد للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

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