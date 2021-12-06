هذه نتائج لقاء رئيس الحكومة المكلف وسفيرة فرنسا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2021

أكدت سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهلين” حرص بلادها على تعزيز التعاون القائم مع حكومة الوحدة الوطنية بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.

وأشادت سفيرة فرنسا خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح اليوم الاثنين بجهود حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد

ورحب أبوجناح بالسفيرة، مشيداً بدور دولة فرنسا في العمل على حل القضايا الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين خاصة في مجال التعليم والصحة والمواصلات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشباب الليبي والفرنسي.

وأكد رئيس الحكومة المكلف خلال هذا اللقاء على عمق العلاقات التى تربط بين دولتي ليبيا وفرنسا، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يخدم مصلحة البلدين وتحقيق الاستقرار، مشيراً للخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل.