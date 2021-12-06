ارتفاع إصابات «اللشمانيا» ببني وليد ومطالب بإجراءات عاجلة للحد منها خلال الشتاء

قال مدير مركز المدينة الصحي في بني وليد، بلعيد مطراو، اليوم الإثنين، إن أعداد الإصابة بمرض «اللشمانيا» في المنطقة في ازدياد، مطالبًا الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من الإصابات خلال فصل الشتاء الذي ينتشر فيه المرض.

ودعا مطراو عبر «بوابة الوسط»، الجهات المسؤولة في المدينة والمؤسسات العامة إلى العمل على وضع خطة لمكافحة الذبابة الناقلة للمرض وتوفير الإمكانات اللازمة لإدارة الخدمات الصحية للحد من انتشار المرض.

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وذكر مطراو أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أجرى خلال الفترة الماضية مسحًا مبدئيًّا للمناطق الموبوءة بـ«اللشمانيا» الجلدية في المنطقة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية، بناء على خطاب مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد.

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