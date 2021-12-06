مصادر تكشف لصحيفة العنوان مطالب تركيا للجنة العسكرية (5+5)

العنوان – إسطنبول

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة العنوان أن تركيا طلبت بشكل رسمي من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” فتح المجال الجوي في “شرق و جنوب ليبيا” للرحلات الدولية التابعة للخطوط “الجوية التركية”..

وأضافت المصادر أن تركيا طلبت من اللجنة العسكرية السماح للطيران التركي باستئناف رحلاته إلى المطارات الليبية بنينا – مصراته -طرابلس بشكل آمن للمساهمة في “دعم” الحركة التجارية بين البلدين.

وأوضحت المصادر أيضًا أن تركيا دعت ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة التعاون لإعادة الرحلات التجارية بين مطار بنينا ومطار إسطنبول مطلع يناير المقبل.

وكانت اللجنة العسكرية المتشركة (5+5) وصلت الخميس الماض بكامل أعضائها إلى العاصمة التركية إسطنبول.

وطالبت اللجنة الجانب التركي بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، إضافة إلى مناقشة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.