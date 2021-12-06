الغوج: أبو جناح يوافق على اعتماد مقترح زيادة مرتبات القطاع الصحي

أفاد رئيس النقابة العامة للأطباء، محمد الغوج، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلف، رمضان أبوجناح، وافق على اعتماد مقترح النقابة بزيادة مرتبات كل العاملين بقطاع الصحة.

وأضاف الغوج في تصريحات صحفية أن المقترح المقدم سيعتمد من رئاسة الوزراء الخميس القادم، حيث يشمل زيادة مئة وثمانين بالمئة للعاملين بالمستشفيات التي بها مناوبات ليلية، إضافة إلى زيادة ثلاثمئة بالمئة للعاملين في المناطق النائية، ومئة بالمئة لكافة العاملين في القطاع، في حين سيتم زيادة مرتبات كافة العاملين بمراكز العزل والنظر في أوضاعهم وتفعيل التأمين الصحي لفئة معينة من المتقاعدين.

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