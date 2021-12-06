إيطاليا ترحب بقرار نشر بعثة خبراء أوروبيين لمراقبة الانتخابات الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 December, 2021

ثمنت الحكومة الإيطالية قرار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبية، جوزيب بوريل نشر بعثة خبراء انتخابات أوروبيين لمراقبة سير الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وكان وزير الخارجية، لويجي دي مايو قد التقى بوريل في روما، على هامش أعمال مؤتمر (حوارات المتوسط) الذي استضافته العاصمة الإيطالية نهاية الأسبوع المنصرم بحسب وكالة آكي.

ووصف دي مايو القرار بأنه “علامة مهمة على الالتزام الأوروبي في ليبيا”، مؤكدا أن عملية انتخابية “شاملة وذات مصداقية” تعتبر “أولوية بالنسبة للانتقال المؤسسي” في ليبيا.